Счетная палата закончила первый за 29 лет независимой Украины аудит Верховной Рады. Финансовая проверка длилась более девяти месяцев. Эксперты выяснили, сколько и на что тратили деньги депутаты.

Согласно информации Счетной палаты, аудит проводился за период 2013–2019 годы, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля. За семь лет аппарат ВР, управление делами аппарата парламента, предприятия, учреждения и организации, связанные с ВР, использовали 7,814 млрд грн. Основная масса средств – 7,7 млрд грн – поступила из государственного бюджета, еще 114 млн грн – из местных бюджетов.– Это первый аудит в истории – Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Мы охватили семь лет – 2013–2019 годы, чтобы не было предвзятости. Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом аппаратом Верховной Рады, – отмечает председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.Согласно результатам аудита, более половины средств (51%) было потрачено на законотворческую деятельность парламента. Еще 44% ушло на обслуживание, организационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение депутатов. Также 5% Верховная Рада потратила на развитие электронного управления.В ходе аудита выявлены определенные нарушения и недостатки в управлении средствами аппаратом Верховной Рады. В частности, в 2014–2017 годах парламент работал без принятых смет, а в 2013 и 2019 годах сметы были утверждены с нарушением сроков.Кроме того, аудиторы нашли неиспользованные средства – более 475 млн грн – из-за несвоевременного инициирования бюджетных ассигнований. Также эксперты выяснили, что на 5,7% земельных участков аппарата ВР отсутствуют документы на право постоянного пользования.По результатам аудита Счетная палата предоставила парламенту ряд рекомендаций, чтобы устранить выявленные нарушения. В частности, Верховной Раде рекомендовано утвердить положение об аппарате ВР, усовершенствовать законодательство об управлении госимуществом, оплату труда в госсекторе, механизм выплат, предусмотренных депутатам на аренду жилья.