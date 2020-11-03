Вследствие аварии пострадала женщина.

Как рассказали в пресс-службе областного управления нацполиции, 3 ноября на проспекте Гагарина неустановленный водитель автомобиля «Ford Focus» врезался в автомобиль «Hyundai», из-за чего тот столкнулся с автомобилями «Toyota» и «Honda». В результате аварии прошлось госпитализировать в больницу 36-летнюю пассажирку «Honda», которая получила телесные повреждения.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность водителя автомобиля «Ford Focus», а информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.