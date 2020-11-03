Маркив оправдан и возвращается в Украину.Как сообщает UMN со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову, Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского Героя.
Также она передала слова военного, который подчеркнул, что ни украинская армия, ни национальная гвардия никогда не стреляли в гражданских. Кроме того, он попросил приобщить к делу документы о том, что он за все время пребывания в заключении не нарушал правил пребывания в местах лишения свободы и всегда получал лучшие характеристики от руководства этих учреждений. Он заявил, что не виновен в совершении этого преступления и надеется на справедливость.