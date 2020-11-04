Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. Клочковская, 230, 232, 232-а, 234, 236, ул. 23 Августа, 11-а, ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31, ул. Есенина, 7, ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк)ул. Академика Проскуры, 9-б (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 04.11.20 г.; пр. Жуковского, 1 (п. №4) до 20:00 05.11.20 г.; ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк)ул. Владислава Зубенко, 25-а (п. №3, стояк)пр. Героев Сталинграда, 171 (стояк)ул. Холодногорская, 4, ул. Полтавский Шлях, 154 до 20:00 04.11.20 г., ул. Евгения Котляра, 8/10-а, ул. Счастливая, 21 (п. №2)