Причину возгорания устанавливают специалисты.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 2 ноября в 14:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Шахтер» в селе Питомник Дергачевского района."К месту вызова прибыло два отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия горел дачный дом на площади около 20кв.м. В 15:12 огонь удалось локализовать, в 17:05 - ликвидировать", - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.В пожаре никто не пострадал.