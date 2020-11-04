3 ноября в 11:44 на линию «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в селе Песчанка Красноградского района Харьковской области. На первом этаже двухэтажного дома горели входные деревянные двери и электропроводка над ней.

"К месту происшествия прибыло отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне и пять человек личного состава. На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Густой токсичный дым распространился по всей лестничной клетке. Из-за сильного задымления возникла угроза жизни жителей дома, поэтому спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуировали восемь человек, среди которых двое детей", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 11:44 пожар был локализован, а в 12:00 ликвидирован полностью. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.