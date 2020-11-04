В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Как сообщает пресс-служба областного ГУНП, вечером, 2 октября, 61-летний житель Чугуева, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате аварии 43-летняя женщина получила телесные повреждения и доставлена ​​в районную больницу.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.