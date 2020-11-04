В МОЗ опубликовали данные по регионам регионов с широким распространением COVID-19.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 4 ноября ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.