Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в январе 2019 года, не имея специального разрешения на право производства и осуществления торговли подакцизными товарами, мужчина организовал преступную группу, в которую привлек еще двух человек.Целью злоумышленников была незаконное изготовление табака для курения кальяна собственных марок, которые в дальнейшем сбывали через Интернет и социальные сети по всей территории Украины."В ходе обысков, проведенных в Харькове и Павлограде на территории частных домовладений, выявлено подпольное производство подакцизных товаров. Изъято 170 кг табака для курения кальяна на сумму около 350 тысяч гривен, почти 700 пачек табачных изделий на сумму около 120 тысяч гривен без марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения, а также оборудования для изготовления табака и упаковочные материалы", - рассказали в областной прокуратуре.3 ноября организатору преступной группы сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Если вина мужчины будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.