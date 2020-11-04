В рамках подписанного документа вузы будут развивать общие научные, образовательные и инновационные программы.

Как сообщает пресс-служба Харьковского национального университета радиоэлектроники, 4 ноября ректор ХНУРЭ Валерий Семене и директор Физико-технического института академии наук Республики Узбекистан Садуллы Лутпуллаев подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве по научно-технической, учебной и производственной деятельности.Согласно договоренностям, стороны введут сотрудничество в направлении обмена студентами и сотрудниками в рамках программы академической мобильности, совместной практики и стажировки. Кроме того, документ предусматривает проекты по обмену опытом и информацией в области административного управления, организации и управления инновационной деятельностью, а также поддержку и содействие созданию совместных научных коллективов по разработке и внедрению в жизнь новых технологий, и многое другое.«Мы стремимся действовать совместно для достижения общих целей и строить свои взаимоотношения на основе равноправия, честного партнерства и защиты интересов друг друга», — отметил ректор ХНУРЭ Валерий Семенец.