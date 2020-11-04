Депутаты Европарламента, занимающиеся вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в интервью DW.Так, Галер пояснил, что нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд. В Европарламенте это назвали нарушением Конституции.- Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной рады, - отметил он.Фон Крамон, в свою очередь, опровергла заявление главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамия о поддержке евродепутатов инициативы Зеленского.- Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда, - отметила фон Крамон.Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутатка.