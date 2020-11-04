За минувшие сутки бригады скорой в Харьковской области дважды застревали на бездорожье.

Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, это произошло в в Валковском и Харьковском районах."Самостоятельно автомобили выхать не смогли. На помощь были вызваны представители ГСЧС. Спасибо спасателям за своевременную помощь и сотрудничество. Весь необходимый объем экстренной медицинской помощи людям, на вызовы к которым направлялись бригады, был предоставлен своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении.