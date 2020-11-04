Не ухаживал за родственниками – останешься без наследства. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, который должен защитить интересы не только людей преклонного возраста, нуждающихся в уходе, но и государства.

В мировой практике такого нет

Помогал или нет – нужно доказать

Чтобы не чувствовать себя одиноко

В Украине пенсионеры – нищие

Министерство социальной политики предлагает народным депутатам внести изменения в законодательство Украины, которыми будет предусмотрен запрет принимать наследство гражданам, которые не ухаживали за своими пожилыми родственниками.В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на практике наследники – дети, близкие родственники, – которые согласно Семейному кодексу Украины обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, материально их поддерживать, участвовать в дополнительных расходах, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или тщедушием, не выполняют свои обязанности. В результате пожилой человек оказывается на полном гособеспечении в госучреждении, которое осуществляет за ним уход.– После смерти такого человека наследники получают имущество и не возмещают разумные расходы на содержание, уход, лечение и в некоторых случаях захоронение наследодателя, – отмечают авторы новации.В связи с этим в законопроекте предусмотрели запрет на получение наследства до того момента, пока не будут возмещены расходы на уход за пожилым человеком в соответствующем государственном учреждении. Также предусматривается, что лица не имеют права на наследство, если раньше уклонялись от ухода за пожилыми родственниками.Кроме того, новый закон должен решить еще одну проблему, которая касается договоров пожизненного содержания.«В частности, лица, являющиеся отчуждателями по договорам пожизненного содержания, со временем все больше нуждаются в уходе – из-за преклонного возраста или состояния здоровья. Однако материальное обеспечение по договору пожизненного содержания не позволяет ему получить такой уход, а приобретатель по данному договору его не оказывает. Учитывая это, такие договоры являются социально несправедливыми по отношению к отчуждателям, которые, в свою очередь, оказываются незащищенными, – говорится в пояснительной записке.Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс в части пересмотра сущности пожизненного содержания и ухода. Взамен за это учреждение сможет претендовать на наследство.Юрист Роман Чумак считает, что, с учетом мировой практики, привязывать право на наследство к получению или не получению помощи со стороны наследников – это неправильно.– Наши граждане довольно часто наследуют имущество за рубежом, мы с этим работаем, и ни в одной стране такого опыта нет, – говорит юрист. – Срок, в течение которого нужно обратиться для принятия наследства – да, но привязки к «помогал – не помогал» нет нигде.В Англии, например, по словам юриста, наследовать вообще невыгодно.– В Англии люди вообще стараются не оформлять наследство, потому что налог там просто огромный – 40% от стоимости наследства, – говорит Роман Чумак. – Там совершенно иная культура, непривычная для нас. Живут люди большой семьей – имеют большой дом, остались вдвоем – этот дом продали, купили поменьше. Они не хранят имущество, жилплощадь для последующих поколений, как принято у украинцев: «Как это оставить ребенка без квартиры?». Большой налог на наследство толкает англичан на то, чтобы не оставлять его.По словам юриста, в Украине есть механизмы, позволяющие наследодателю защититься от прозябания в доме престарелых за государственный счет.– Что касается нерадивых детей, то в Украине есть механизм взыскания с них алиментов в пользу родителей, если они не помогают добровольно. Родители не лишены права обратиться в суд по поводу взыскания алиментов. Кроме того, у наследодателя есть право распорядиться своим имуществом, заключив договор пожизненного содержания. И человек, который получит имущество, будет ухаживать за ним. Логика привязки к факту помощи наследника мне не совсем понятна, – говорит Роман Чумак. – К тому же у нас есть узаконенный механизм отстранения от наследства. При наличии оснований можно в судебном порядке отстранить от наследования какого-то из наследников. Например, если его действия стали причиной смерти наследодателя. Однако понятие «не ухаживал», конечно же, среди таких причин отсутствует.К тому же, как замечает юрист, «помогал – не помогал» – это оценочные понятия.– Нужно предоставить какие-то доказательства. Как все это будет доказываться? – недоумевает эксперт.По словам юриста, логики в предложении устранять наследников, которые не ухаживали за своим родственником, абсолютно никакой нет.– Если государство тратит средства, помогая пожилым людям, имеющим жилье, и хотят получить с наследника стоимость оказанных услуг – это еще логично. А вообще устранять наследников – здесь я логики не вижу, – говорит Роман Чумак.Исследования показывают, что более 7% европейцев не встречаются с родственниками и друзьями даже один раз в год. По статистике более 10% домохозяйств – это один человек старше 65 лет. Но государство там делает все, чтобы такие люди не чувствовали себя одиноко.– В развитых странах развита система ухода за такими людьми, социальные службы выезжают на дом. Там нет такого, что дети оказывают медицинскую помощь родителям, родители с детьми практически не живут, – говорит Роман Чумак.В Великобритании, например, запустили программу «Стратегия по вовлечению одиноких» Почтальоны, развозя письма и газеты адресатам, должны заглядывать по дороге к пожилым одиноким людям, данные о которых они получают в органах местного самоуправления. Налаживают связь одиноких людей с местными организациями, опекающими таких граждан. Кроме того, из госбюджета выделяются средства на создание новых общедоступных площадок – таких, как общественные кафе, арт-площадки или скверы. Также в этой стране успешно работает множество благотворительных и волонтерских программ, которые помогают одиноким старикам. Среди них есть небольшие интернет-ресурсы, которые объясняют, на что должны обращать внимание люди пожилого возраста, когда находятся за рулем или выходят на улицу зимой. А есть сервисы, дающие возможность заказать «визит друга» – сотрудника социальной службы, или подписаться на регулярные телефонные звонки дружелюбного пожилого волонтера, который скажет: «Привет, как ты?», выслушает и ободрит.На Западе широко распространена практика домов престарелых, большинство из которых работает на коммерческой основе. Причем европейские пенсионеры сами в состоянии оплатить их услуги, не рассчитывая на помощь детей.– Пенсионеры у них – самая привлекательная категория с точки зрения кредитования, потому что это самые платежеспособные люди. Они всю жизнь копят деньги в каких-то фондах и к старости у них накапливается достаточно приличная сумма. Они могут себе позволить находиться в таких частных домах, путешествовать и т. д. – за своей счет, а не за счет детей, – говорит Роман Чумак.Накопить к старости приличную сумму и распоряжаться ею в свое удовольствие удается благодаря участию в добровольном пенсионном страховании. В Украине же пенсионер – это нищий человек.– Украине правильнее было бы пойти по пути создания добровольно-накопительного пенсионного обеспечения, о котором много говорят, ни никаких шагов в этом направлении не делают. Будущий пенсионер сам выбирает, какую сумму отчислять кто будет распоряжаться деньгами. Но важно, чтобы пенсионный фонд, куда человек делает отчисления на протяжении всей жизни, в один прекрасный момент не испарился вместе с деньгами клиента. Должны быть государственные гарантии на такие частные пенсионные фонды. Например, можно создать Фонд гарантирования вкладов по частным пенсионным фондам, – предполагает Роман Чумак.Такие компании уже работают в Украине, но их не много и особой популярностью у населения они не пользуются.– В частных пенсионных фондах участвует очень мало людей, если брать соотношение с работоспособным населением Украины. Наши люди предпочитают хранить деньги «в чулке», потому что не верят в эту систему, – замечает Роман Чумак. – Поэтому государство должно дать гарантии. И тогда человек будет четко понимать, что он откладывает себе на старость, сколько денег скопил дополнительно к государственной пенсии и как может их получить, допустим, в виде ежемесячных выплат. Однако пока нет политической воли все это сделать. Да и доходы украинцев не всегда не позволяют откладывать какие-то суммы в частный пенсионный фонд. Народ живет от зарплаты до зарплаты.