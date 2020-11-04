В ВСУ рассказали о численности сил и военной техники у сепаратистов, которая представляет возможную угрозу для Украины.

Об этом на брифинге 4 ноября сообщил заместитель командующего Объединенными силами, генерал-майор Богдан Бондарь.По его словам, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе "несколько приостановлены", ситуация в районе проведения ООС остается сложной.- Выполняются задачи режима прекращения огня. Противник есть, он остается, он активно влияет на ситуацию на востоке Украины - это, прежде всего, силы и части Первого и Второго "армейских корпусов" на территории временно оккупированного Донбасса, в состав которых входят 12 боевых бригад и полков общей численностью около 38 тысяч человек, - сообщил он.Также, по словам Бондаря, у сепаратистов до 480 танков, около 500 единиц бронированных машин, 870 артиллерийских систем, минометов и другая военная техника и вооружение.Напомним, накануне ОБСЕ сообщила о семи обстрелах на Донбассе. Представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от донецкой фильтровальной станции.