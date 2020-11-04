Мошенники придумывают все новые и новые способы завладеть чужими деньгами. В последнее время одним из популярных способов украсть деньги с банковского счета стал перевыпуск сим-карты, предупреждают в киберполиции.

Как действуют мошенники? Неизвестный человек может позвонить под видом представителя мобильного оператора и предложить перейти на улучшенные стандарты связи, а якобы для подтверждения он просит назвать код, который пришел в СМС, сообщается на Facebook-странице киберполиции.– Заманчиво, но вы же не забыли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Код, который придет в СМС, может оказаться паролем для входа в ваш персональный кабинет на сайте мобильного оператора. Таким образом мошенник сможет быстро осуществить удаленный перевыпуск сим-карты, – отмечают в киберполиции.В этом случае злоумышленники бонусом получают доступ к телефонной книге и перечень СМС, аккаунтов в соцсетях, электронной почты и интернет-банкинга. Это дает возможность аферистам: украсть деньги с банковского счета; оформить онлайн-кредит; от вашего имени просить деньги у друзей в соцсетях.Чтобы сим-карту не перевыпустили мошенники и не украли деньги с банковского счета, необходимо: держать в секрете СМС-пароли от мобильного оператора; зарегистрировать сим-карту на свой паспорт или перейти на контракт с мобильным оператором.– Не стоит доверять незнакомым людям, которые звонят и пытаются получить какую-то личную информацию и пароли, – советуют в киберполиции.