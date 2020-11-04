Два вида сливочного масла харьковских производителей не соответствуют государственным стандартам.

Об этом сообщили после проверки в ГП «Харьковстандартметрология».Так, в продукте под названием «Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира» (торговая марка «Новобаварское", Харьковский молочный завод) название и состав не соответствуют действительности. Продукт не отвечает нормам по органолептическим и физико-химическим показателям. Кроме того, массовая доля немолочных жиров составляет 88,9%.«В соответствии с Законом Украины «О молоке и молочных продуктах» запрещено использовать жиры и белки немолочного происхождения при производстве традиционных молочных продуктов, в частности, сливочного масла», – говорится в сообщении.Еще один продукт – «Масло сладкосливочное крестьянское 73% жира» (торговая марка «Изюмское», Балаклейский молочный завод) также не соответствует стандартам. В нем фактическое содержание молочного жира составляет 71,5%, а согласно информации на этикетке – должно быть 73%.Помимо этого, торговая марка позиционирует этот продукт как масло группы «крестьянское" – в нем массовая доля жира должна составлять от 72,5% до 79,9%. По факту же это масло относится к группе «бутербродное», для которой определена жирность в пределах от 61,5% до 72,4%.В ГП «Харьковстандартметрология» отметили, что результаты проверки не идеальны, однако они «значительно лучше результатов предыдущих проверок сливочного масла, когда нарушения были установлены в 40% проверенных образцов».