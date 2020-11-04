Харьков продолжает ставить рекорды по суточному количеству зараженных коронавирусом и, судя по всему, надолго засел к красной зоне. Минздрав настоятельно рекомендует переходить на удаленный режим работы и дистанционное обучение. Однако в Харькове детей с понедельника отправили в школу.

Со 2 ноября на Харьковщине действует новое карантинное зонирование с Covid-19. Так, в красной зоне остались: Харьков, Богодуховский и Золочевский районы. Город Люботин, Лозовский и Первомайский районы перешли из красной зоны в оранжевую. Здесь же остаются города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы.По решению областной КТЭБ в красной зоне запрещены:– посещение школ, кроме учеников 1–4 классов, при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий и ежедневного контроля состояния здоровья учащихся. Ученики средних классов переводятся на дистанционное или смешанное обучение;– прием посетителей в развлекательных заведениях, кроме заведений культуры с наполненностью залов не более 50% мест при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий;– работа спортивных залов, фитнес-центров и т.д. (кроме стадионов на открытом воздухе);– посещение учреждений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги;– проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др. Ответственность за несоблюдение карантинных мероприятий несет владелец развлекательных заведений (ночных клубов) или организатор развлекательных мероприятий.По решению областной КТЭБ в красной зоне разрешены:– регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, в том числе метро, а также легковыми автомобилями не более пяти человек (без учета детей до 14 лет). Все пассажиры и водитель – в масках;– посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;– работа учреждений дошкольного образования, санаторных и специализированныхучреждений общего «среднего» образования при соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий и ежедневного контроля состояния здоровья учеников;– работа баров, ресторанов, кафе и т. д. – с 7.00 до 20.00;– работа кинотеатров, автокинотеатров – с наполненностью залов до 50% мест и соблюдением масочного режима;– культурные учреждения с наполненностью залов до 50% мест при условии соблюдения всех санитарных мер;– работа ТРЦ с 7.00 до 20.00, отделов продовольственной группы – без ограничений;– работа заведений бытового обслуживания – с 7.00 до 20.00;– работа без ограничений точек, торгующих продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и посадочными материалами, а также заведений общественного питания с режимом работы «на вынос»;– работа банков, страховых компаний, ветеринарных клиник, автозаправок, СТО, мастерскихпо ремонту компьютеров, бытовых изделий, почты;– тренировки спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд: не более десяти человек в группе для залов, шести человек в плавательных бассейнах с проведением температурного скрининга и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.В Харьковском городском совете решили, что после осенних каникул, 2 ноября, в школу обязательно пойдут учащиеся 1–4 классов, а остальные – по договоренности с руководством. В итоге харьковскую детвору старше четвертого класса с понедельника пригласили на занятия в школу.Родители такое решение воспринимают неоднозначко. Некоторые не скрывают радости.– Все равно целый день по улице гоняют, путь лучше в школу идут. Какой смысл изолировать их друг от друга? – говорит мама пятиклассника Виктория.– Когда позвонила учительница и сказала, что мы идем в школу, – я обрадовалась. Дистанционка в наших условиях – это сущий ад, 90% нагрузки на родителей. А работать когда? – задает риторический вопрос мама семиклассницы Нина.Часть родителей возмущена необходимостью нахождения ребенка в коллективе, справедливо опасаясь его заражения.– Я, конечно, в шоке от нашей красной зоны – можно все! И детей в школу согнали. На ноябрь прогнозируют пик заболеваемости. Даже не сомневаюсь – школьники ситуацию только усугубят. Не стоит полагаться на то, что дети легко переносят вирус – статистика говорит о том, что болеют, тяжело болеют и даже умирают. Не зря же на центральном уровне рекомендуют перевести старшеклассников на дистанционку. Однако Харьков, как всегда, живет своей жизнью – нам закон не писан, – негодует бабушка шестиклассника Алевтина Марковна.– Перевела ребенка на домашнее обучение – от греха подальше. Я сама учитель физики, но сейчас не работаю – буду помогать ему заниматься. Ноутбук есть, он парень любознательный и сообразительный, всевозможными образовательными интернет-платформами пользуется давно. Думаю, прорвемся и к ВНО подготовимся, – надеется мама выпускника Зоя.– А об учителях кто-то позаботился? Многие из них – в группе риска. На работу в зону риска выгнали, а доплаты нет, – сетует учитель на пенсии Инна Сергеевна.К слову, по мнению ВОЗ, закрытие школ является малоэффективным методом в борьбе с пандемией коронавируса.