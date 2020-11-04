В Украине пока не будут вводить полный локдаун, как это было весной.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.- Мы все видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторное локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун страны. Но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит Правительство прибегнуть к более жестким ограничениям, - заявил Шмыгаль.Ранее сообщалось о том, что в Украине уже со следующей недели могут усилить карантин. По данным СМИ, для усиления ограничений рассматривают различные варианты - от карантина "выходного дня" к внедрению комендантского часа и штрафов за ее нарушение.