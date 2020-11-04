По мнению индийских медиков, улучшить здоровье с помощью стакана теплой воды нетрудно – нужно просто обзавестись привычкой начинать с его питья каждое свое утро.

Их доводы, объясняющие важность и полезность такого ритуала для человеческого организма, опубликовал портал The Health SiteУпотребление стакана теплой или приятно горячей воды натощак стимулирует выведение токсинов из вашего тела и приносит пользу всей пищеварительной системе. После переваривания пищи, съедаемой накануне, в ЖКТ обычно остаются ее остатки – начиная день с воды, мы избавляемся от них. Чистая теплая влага, помимо прочего, помогает удалить накопившийся жир.Питье теплой воды натощак улучшает перистальтику кишечника: он начинает лучше сокращаться, что обеспечивает продвижение его масс к выходу. Стакан теплой или мягко горячей воды после пробуждения – это простой способ добиться регулярной дефекации, подчеркивают эксперты.Теплая вода натощак идеально подходит всем, кто пытается улучшить внешний вид и сбросить лишние килограммы. Выпивая утром стакан, вы немного повышаете температуру тела, что ускоряет обмен веществ и вместе с ним – процессы сжигания жира. Если нет противопоказаний, в воду можно добавить столовую ложку яблочного уксуса: тогда процесс расходования жира станет более интенсивным.С помощью стакана теплой воды по утрам можно добиться оздоровления кожи – перестать страдать от регулярных высыпаний, улучшить ее цвет, естественный блеск.«Организм обычно накапливает грязь, масло и токсины из внешнего воздуха, они забивают поры кожи, делая ее более склонной к старению, акне, пигментации. Стакан горячей или теплой воды утром стимулирует детоксикацию организма, помогая избавиться от кожных проблем», - утверждают медики.Нужно избегать потребления слишком горячей жидкости, поскольку это может вызвать серьезные внутренние повреждения тканей пищевода, обжечь язык, вкусовые рецепторы. Пить слишком много воды тоже не нужно – вполне достаточно одного стакана в 250 мл. По словам врачей, если в течение дня употребляется много содержащей влаги пищи – супов, овощей и фруктов, салатов, водой в чистом ее виде злоупотреблять не следует, это может «перегрузить» почки, поспособствовать отечности.