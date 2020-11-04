Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Областной госпиталь ветеранов войны! Сюда уже с 10 ноября планируют привозить на лечение больных на COVID-19. Меньше чем за неделю необходимо обеспечить больницы кислородными точками. На сегодня их тут 10, а надо 205!!!!!Врачи настроены оптимистично, говорят, понимали, что рано или поздно они будут лечить больных «короной»! Местный анастезиолог Елена уже дважды переболела подтверждённым COVID-19, работая в инфекционке, говорит самое важное в медицинском учреждении наличие достаточного количества кислородных точек!Хочется отметить, что больница, в общем-то, круто отремонтирована! Палаты, реанимация - всё компьютеризовано», сказано в подписи к выложенному видео.