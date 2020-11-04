Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако все-таки придется его завершить, иначе решение так и останется непринятым. Завтра не стоит метаться в поисках чего-то нового. Все изменит один телефонный звонок.Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее лучше сделать все лично. Завтра вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Кому-то даже придется отказать.Вы можете получить новость, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. Завтра стоит отвлечься от деталей и рассмотреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного.У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни до лучших времен. Развлекитесь прямо сейчас. Завтрашний день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.Может появиться желание вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше избавьтесь от него. Завтра захочется перемен. Если переменится погода — можете не дергаться, если же она не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.Все вокруг будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а вместе с вами. У вас появятся новые друзья. Если бы вы располагали временем, завтрашний день подошел бы для обсуждения какой-либо проблемы.Все будет получаться достаточно гладко, так что нелишне записать последовательность действий, дабы затем воспроизвести. Завтра вы, вероятно, сможете найти ответ на вопрос, который вас мучит.Возможно, придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка. Завтра наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Можете интерпретировать события, как вам удобно.Постарайтесь убедиться, что не упускаете лучший шанс в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас — подождите немного. Завтрашний день проведете в ореоле таинственности и загадочности.Можете позволить себе расслабиться и отказаться от неприятных мыслей. Завтра вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться.Сейчас не стоит экспериментировать — к хорошему не приведет. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаления лучше оставить на потом. Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но только не завтра.Постарайтесь не вмешиваться ни в чьи дела. Не разобравшись в тонкостях вопроса, можете натворить чего-то. Завтра вам будет принадлежать роль первой скрипки. Не стоит недооценивать себя — все получится наилучшим образом.