Движение трамваев №12 и 20 по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (в сторону Южного вокзала) будет запрещено с 9:00 до 17:00 5 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.На время работ трамваи будут курсировать так:при движении в сторону Южного вокзала:разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;при движении от Южного вокзала:по своим маршрутам в штатном режиме.