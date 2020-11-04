По словам народного депутата Украины Юлии Светличной, несмотря на многочисленные обещания, бездеятельность правительства привела к тому, что в этом году онкологический центр так и не получит средства для строительства.

"Одно и то же обещание уже даже не по второму, а третьему кругу гоняют.Соответствующий закон, позволяющий в этом году профинансировать на 100 млн грн строительство в Харькове онкологического центра, был проголосован парламентом ещё 17 сентября!Но почти 2 месяца бездеятельности и проволочек не позволят в 2020 году этого сделать. Сегодняшнее решение Кабмина - не более чем неудачная попытка прикрыть беспомощность всей исполнительной власти. Очевидно, что на масштабные строительные работы в текущем бюджетном году времени уже нет.Теперь придётся добиваться финансирования онкологического центра заново - при утверждении Госбюджета на 2021 год.Для соблюдения сроков строительства и выполнения данных обещаний, на 2021 год необходимо 500 млн грн. Соответствующее предложение в ВР мною подано. Посмотрим на позицию всех, кто так беспокоился о людях и медицине перед выборами. Или снова эти же 100 млн будут обещать?Впечатление, что главная задача - не медицинскую клинику в Харькове построить, а заметки по сайтам распространять", - написала Светличная в своем телеграм-канале.Напомним, что ранее харьковский нардеп заявила, что власти не намерены возобновлять строительство онкоцентра, проект которого был заморожен с приходом нового руководства. Для этого Светличная подала в Верховную Раду предложение вернуть снятое финансирование из Государственного бюджета в полном объёме - 274 миллиона гривен."Именно эта сумма была необходима в этом году для динамичного строительства и соблюдения всех утверждённых сроков", - заявляла народный депутат.Однако сумму финансирования в правительстве урезали до 100 миллионов, которые так и не поступили на финансирование проекта в 2020 году.