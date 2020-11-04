С многочисленными ножевыми ранениями пострадавшую госпитализировали в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, преступление произошло в одном из сел Печенежского района. Ночью, 2 ноября, окровавленная женщина прибежала к соседке и рассказала, что ее пытался убить чмуж. Соседка сразу вызвала скорую и полицию.Правоохранители установили, что ножевые ранения 34-летней жительнице села Пятницкое нанес ее 43-летний муж, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство своей бывшей жены.На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили местонахождение злоумышленника. Он скрывался от правоохранителей в знакомых в поселке Кочеток."В ходе досудебного расследования установлено, что накануне инцидента женщина пошла по делам. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, заподозрил жену в измене и из-за ревности поджег ей дом. Но на этом ревнивец не остановился. Он спрятался на территории одного из домовладений и ожидал, когда мимо будет проходить жена. Дождавшись потерпевшую, злоумышленник схватил ее и силой затащил в пристройку к дому, где никто не живет. Мужчина достал нож и начал наносить жене удары по голове, шее и рукам, но женщине удалось убежать", - рассказали в полиции.Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.По факту поджога дома открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.Печенежским районным судом рассматривается ходатайство следователя о содержании подозреваемого под стражей. Досудебное расследование продолжается.