Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Вечером, 3 ноября, в Немышлянское отдела полиции поступило заявление от 33-летней женщины о том, что в квартире по улице Танкопия бывший муж в состоянии алкогольного опьянения ее бьет."Как выяснилось, 37-летний мужчина в присутствии своего 9-летнего сына нанес телесные повреждения бывшей жене.Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - рассказали в пресс-службе главка.