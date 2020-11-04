Для спасения женщины пришлось вызывать Службу по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, сегодня днем на номер «101» поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения на улице Соревнования, 14 женщина, 1937 года рождения, упала в бетонную ямы глубиной около 2,5 метров и ей необходима помощь."К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 5-й Государственной спасательной части ГСЧС. На момент их прибытия женщина была в сознании, однако ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты. Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшей, зафиксировали ее тело на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли на поверхность. Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.