Пожарным пришлось эвакуировать студентов.

5 ноября в 1:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в студенческом общежитии Национального фармацевтического университета на проспекте Юбилейном."К месту происшествия были направлены четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и два отделения на автолестнице в составе 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв.м. Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были спасены пять человек, еще 30 студентов были эвакуированы", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.В 1:47 пожар был локализован, а в 2:38 ликвидирован полностью. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени.Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.