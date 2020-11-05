О краже средств связи в Красноградское отделение полиции сообщила 27-летняя жительница села Натальино.

Как рассказала потерпевшая, накануне она познакомилась в социальной сети с 40-летним жителем города Первомайский и в ходе общения пригласила к себе в гости. Отсутствие нового знакомого и двух своих мобильных телефонов девушка заметила утром.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение вора. В ходе общения с правоохранителями мужчина признался, что похищенные средства связи уже успел продать за 700 гривен, а деньги потратил по собственным потребностям.Сотрудники полиции нашли телефоны и вернули владелице.По данному факту дознавателем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.