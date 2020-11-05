Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам медиков, ухудшение погодных условий и размытие дорог, особенно там, где дорожного покрытия нет вообще, значительно усложняет работу бригад скорой помощи. Только за последние сутки, медики дважды застревали в бездорожье."Происшествия произошли в Валковском и Харьковском районах области. Самостоятельно автомобили уехать не смогли. На помощь были вызваны представители ДСНС. Спасибо спасателям за своевременную помощь и сотрудничество", - рассказали в центре ЭМП.Медики отмечают, что несмотря на происшествия, весь необходимый объем экстренной медицинской помощи людям, к которым направлялись бригады, был предоставлен своевременно и в полном объеме.