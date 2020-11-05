Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как рассказали в областном главке, сообщение о том, что 37-летний мужчина совершил двойное ДТП поступило в полицию вечером 4 ноября.По словам правоохранителей, водитель автомобиля «Toyota Tundra» не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093». После чего правонарушитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем.В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Tundra» получил телесные повреждения. Его доставили в больницу неотложной медицинской помощи. Согласно информации отдела коммуникаций ГУНП, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Информация о происшествии зарегистрировано в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.