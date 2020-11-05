Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы должен состояться в Киеве в мае 2021 года.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 5 ноября.По словам Кулебы, международные партнеры Украины готовы принимать участие в Крымской платформе.- Очень сильно надеемся, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется и мы будем иметь возможность провести успешный саммит в столице Украины, - сообщил министр.По его словам, Крымская платформа динамично развивается, а Украина следит за действиями на полуострове.Также Кулеба заявил о системных репрессии в отношении крымских татар.- Вы знаете, что 3 ноября военный суд в Ростове за откровенно сфабрикованным обвинениям приговорил трех крымских татар, в тот же день задержали двух корреспондентов Крымской солидарности, - сказал глава МИД.Он добавил, что их вчера отпустили, но системные репрессии на полуострове продолжаются.Напомним, в октябре президент Зеленский заявлял, что Крымскую платформу поддерживают четыре страны.