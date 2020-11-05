В Харькове утвердили план мероприятий к Новому году и уже начали работы по установке елки на площади Свободы. В связи с этим движение транспорта по площади будет запрещено до 10 февраля.

Главная городская елка Харькова на площади Свободы откроется 19 декабря в 17.00. В то же день начнет свою работу традиционная новогодняя ярмарка – она будет проходить до 17 января 2021 года включительно. О этом говорится в соответствующем распоряжении харьковского городского головы, опубликованном в Едином городском реестре актов горсовета.Помимо елки, на площади Свободы появятся каток и аттракционы, рядом с которыми будут дежурить волонтеры.Декоративные светодиодные елки будут установлены перед зданием исторического музея на площади Конституции и на клумбе на перекрестке улицы Вернадского и Гимназической набережной. Главам районных администраций будет предложено установить новогодние елки в районах города.В преддверии Нового года центр города украсят новогодней иллюминацией: ее монтаж должны завершить до 18 декабря.Кроме того, согласно распоряжению городского головы Харькова, новогодние и рождественские мероприятия пройдут в детсадах, школах и внешкольных учреждениях, а также в других учреждениях образования.Предполагается, что метро в новогоднюю ночь будет работать до трех часов ночи.Между тем на площади Свободы начали устанавливать новогоднюю елку. В связи с этим движение транспорта по площади на участке от перекрестка с улицей Сумской до Каразинского университета будет закрыто до 10 февраля 2021 года, сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.Объезжать площадь можно по правой стороне – от ул. Сумской до ул. Тринклера.