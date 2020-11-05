По состоянию на 5 ноября в Харьковской областной клинической инфекционной больнице находятся 290 пациентов. Из них 12 - в реанимации. Поступившие пациенты дышат в приемном отделении с помощью кислородного концентратора, пока не освободится койка.

Об этом сообщил директор "инфекционки" Павел Нартов.— На сегодняшний день наше лечебное заведение загружено на 100%. Наша больница рассчитана на 290 кроватей. У нас на утро находится 290 больных, в реанимации 12 больных. Кроме этого, в обычных отделениях 26 аппаратов ИВЛ. У нас также 107 точек доступа к кислороду магистральному, больше 40 аппаратов кислородной поддержки, то есть кислородных концентраторов. От этой бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас у нас есть 67 кислородных точек. И за счет детской больницы 40. Концентраторы питаются за счет электроэнергии, — сказал Нартов.Когда прибывают новые пациенты, а койки все заняты, "скорая" принимает решение, с помощью какого кислородного оборудования каждый будет дышать. Если мест нет в палате, больной временно находится в приемном отделении.— Этот вопрос решает "скорая" помощь. Есть координация в этом плане. К нам доставляют больных, если у них есть низкий уровень сатурации (это - ниже 93%), в том случае, когда у нас есть свободные кровати кислородные. Если их нет, у нас есть в приемном отделении кислородный концентратор, через который они дышат. Мы смотрим, если есть больные, которые могут самостоятельно дышать, мы их просто освобождаем из кислородной точки или концентратора. Тот больной, который находится у нас в приемном отделении госпитализируется на эту кислородную точку, — пояснил Нартов.Директор "инфекционки" призвал жителей Харькова соблюдать противоэпидемические меры, акцентируя на том, что коронавирус существует и забирает в сутки по несколько человеческих жизней. Врачи прогнозируют ухудшение коронавирусной ситуации с приходом других респираторных заболеваний.— Люди не соблюдают противоэпидемические меры. В парках, супермаркетах, транспорте люди без масок. Количество умерших у нас в один день было восемь. Я всех призываю — нужно соблюдать противоэпидемические меры. Инфекция есть, тяжелых больных с каждым днем все больше и больше. Пока мы сдерживаем эту инфекцию. Но как будет в следующем месяце, когда будет еще грипп и другие респираторные инфекции, тогда нужно проводить дифференциальную диагностику между этими заболеваниями и решать — это коронавирусная инфекция или грипп. Тогда, наверное, будет течение этой инфекции значительно тяжелым, — подчеркнул Нартов.