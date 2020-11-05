Закономерный результат местных выборов на Харьковщине: команда Блока Юлии Светличной, по предварительным данным, попала во все 56 местных советов. Более того, представители этой политсилы возглавят 12 ОТГ. Это очень серьезное достижение, которое оказалось по зубам далеко не всем парламентским партиям. Такое мнение высказал в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» политолог, кандидат политических наук Антон Авксентьев.

Махинации на выборах

12 глав ОТГ – серьезное достижение

«Слуги» пытаются исправить провальный результат

После выборов губернатора поменяют?

У харьковчан украли право прямого выбора мэра

Девальвация коммуникации – такого еще не было

– В первую очередь поразила низкая явка. Она была низкой и в целом по Украине, а Харьковская область оказалась в топ-3 аутсайдеров по активности избирателей. Возможно, коронавирус вмешался, а может, это результат безальтернативности – люди видели результаты опросов и решили, что их голос ничего не значит. Возможно, это какой-то молчаливый протест, несогласие с действиями как центральной власти, так и местной. Вероятно, социологи проведут фокус-группы с теми, кто не пришел, чтобы понять, в чем причина. Но один из маркеров, который сразу же бросается в глаза, – две трети избирателей проигнорировали выборы.– Точечные нарушения были и в день голосования, и во время подсчета голосов. Возможно, еще станут известный какие-то конфликтные ситуации. Однако, на мой взгляд, они носят локальный, точечный характер. Не думаю, что в нынешних реалиях в комиссиях можно взять и внаглую пририсовать себе 10%, условно говоря. Все-таки у нас конкурентная среда, много членов комиссии от разных партий, наблюдатели – все друг друга контролируют. У нас не реализовываются некие авторитарные сценарии, когда просто подписывают протокол с цифрами, которые не связаны с реальным волеизъявлением.– Новобаварский район, Холодногорский округ – еще в ходе избирательной кампании там фиксировалось применение админресурса. Именно там администрацией района был организован концерт Оли Поляковой, где велась агитация за одну из партий. Были и другие моменты, в связи с которыми я не исключаю каких-то махинаций в этом островке админресурса на этапе подсчета голосов.Я бы больше сфокусировался на ситуации в области. В Солоницевской ОТГ кандидат от Блока Светличной Литвинов победил по всем данным параллельных подсчетов. А сейчас «слуги народа» всеми правдами и неправдами пытаются провернуть пересчет голосов именно на тех участках, где есть максимальный отрыв Литвинова от их кандидатки. В маленькой громаде даже 100–200 голосов могут изменить исход выборов. Я надеюсь, что сейчас максимальное внимание будет приковано именно к этой громаде и там не дадут исказить волеизъявление жителей.– Если говорить об областном совете, то по параллельным подсчетам практически всех партий мы можем сделать предварительный вывод, что проходят пять, а не шесть политсил. Партия Шария представлена в облсовете, скорее всего, не будет – у нее 4,5 % по области получается. Правда, ситуация пограничная, возможны разные нюансы.Таким образом, в облсовет, вероятнее всего, проходят Блок Кернеса «Успешный Харьков», ОПЗЖ, Блок Светличной «Разом!», «Слуга народа» и «Европейская солидарность». В принципе, это было прогнозируемо. По ходу кампании мы видели, что некоторые партии выдвигаются с целью не победить, а оттянуть на себя часть голосов, то есть выполняли техническую функцию. А конкурентоспособных игроков с серьезной командой по области не так много. И в этом смысле результат закономерен.– Думаю, что они основываются на данных параллельного подсчета, потому что везде есть члены комиссии, которые предоставляют информацию. Я видел заявления не только о том, что у этой партии будут франции во всех 56 местных советах, ОТГ, но и о том, что в 12 ОТГ победили представители Блока Светличной.А это очень серьезный результат, потому что некоторые, в том числе и упомянутая мною партия Шария, делали ставку исключительно на Харьков, считая, что область не так уж и важна. У Блока Светличной более системный подход. Думаю, что основа этой команды закладывалась еще в период губернаторства Юлии Светличной. И люди не перебежали, не стали выдвигаться от «Слуги народа», как сделали некоторые. Они не захотели «переобуться» и стать частью админресурса, а сохранили свою политическую позицию. И люди им поверили.Это серьезное достижение. У многих крупных парламентских партий гораздо более скромные результаты.– Считать голоса на местных выборах всегда сложнее, чем на парламентских. Во-первых, четыре бюллетеня – в областной, районный, городской советы, а также голосование за мэров или глав ОТГ. А еще и новация – открытые списки.На мой взгляд, здесь есть определенный пробел в законе – можно было облегчить работу комиссиями и, соответственно, минимизировать факты махинаций. Возможно, стоило бы считать голоса за каждого кандидата каждого окружного списка только тех партий, которые преодолевают пятипроцентный барьер. Какой смысл знать, как распределились мандаты в партиях, которые не получили этих мандатов? Такой подход сэкономил бы две трети времени на подсчеты. А каждый лишний день подсчетов – это еще более накопившаяся усталость и возможные махинации.– Я не готов здесь обвинять кого-то персонально, тем более что в Украине это вещь традиционная.Возьмем вышеупомянутую Солоницевскую ОТГ, где кандидат от «Слуги народа» ну очень не хочет смириться с поражением. Наверное, в том-то и проблема, что у нас очень часто оценивают областную власть по результатам выборов. К сожалению, с приходом «Слуги народа» и заявленным новым качеством политики ничего в этом плане не поменялось. Глава облгосадминистрации, например, даже не уйдя в отпуск на период избирательной кампании, как-то странно отвлекался на свою кампанию, вместо того чтобы заниматься ситуацией с коронавирусом в регионе. «Слуги» просто боятся, что сейчас им придется отвечать перед Офисом президента за результат. А результат провальный. Потому они и цепляются за соломинку, пытаются уже в комиссиях хоть как-то где-то переиначить, чтобы, показывая цифры киевскому руководству, немного сгладить впечатление.– До официального опубликования результатов отставка вряд ли произойдет. Но все предпосылки для этого имеются – как объективные, так и субъективные.Субъективные – то, о чем я уже сказал. В Офисе президента оценивают эффективность губернаторов по тем цифрам, которые они показали на выборах. Если глава облгосадминистрации баллотируется в мэры и получает 6–7% (согласно параллельному подсчету голосов, данные экзитпола слишком завышены) – это оценка, которую он получил, тем самым дискредитировав президента и правящую партию.Вообще, я бы хотел, чтобы государственная вертикаль была над схваткой, чтобы она не была одним из субъектов избирательного процесса, не предоставляла кому-то неконкурентные преимущества. И чтобы губернаторов ценили по объективным критериям. А объективные критерии ведь тоже свидетельствуют не в пользу Кучера. Что ни возьми. Социально-экономические показатели: почему в Харьковской области средняя зарплата ниже, чем в целом по Украине? Валовый национальный продукт: наш вклад в национальную экономику – один из топовых, при этом люди получают на полторы-две тысячи меньше, чем в среднем по стране. Или взять эпидемиологическую ситуацию: вирус везде одинаков, а вот качество управления местной власти разное. И сейчас Харьковская область при стартовых условиях далеко не таких критических, как в Западной Украине, уверенно лидирует по приросту инфицированных. Если мы и лидируем, то только по статистике заболеваемости и смертности, к сожалению.– А тут мы как раз возвращаемся к субъективным причинам. «Зеленая» власть рассматривает ситуацию сквозь призму результатов выборов. Именно это является для нее ключевым показателем, а не количество умерших или средняя зарплата. Решили дождаться конца выборов – коней на переправе не меняют, но после выборов нынешнего губернатора, скорее всего, все-таки поменяют.– Надеюсь, что это никак не скажется непосредственно на жителях.Ждать первой сессии придется в лучшем случае до конца ноября. Вы видели, какая ситуация была до выборов – последняя сессия городского совета прошла в начале августа, потому что правящая в городе партия решила не проводить сессию без Кернеса. И город был парализован, став заложником данной ситуации.Тем не менее первая сессия должна пройти, чтобы новоизбранные депутаты вступили в свои полномочия, выбрали секретаря городского совета. В идеале на первой сессии должен появиться победитель избирательной гонки и принять присягу, но для Харькова тут тоже ситуация подвешенная...– Юристы называют дедлайном по принятию присяги мэра 17 декабря. Согласно Избирательному кодексу, после опубликования официальных результатов выборов есть 20 дней, чтобы вновь избранные лично написали заявление о вступлении в должность и передали в территориальную комиссию. Мэр принимает присягу на первой сессии. Однако в кодексе есть довольно обтекаемые формулировки: если в течение 20 дней заявление по объективной причине не было написано, территориальная комиссии имеет право продлить срок. Я видел комментарии юристов, которые говорят, что возможна первая сессия без присяги мэра – депутаты получают свои полномочия, выбирают секретаря городского совета, который становится исполняющим обязанности мэра.С одной стороны, это плохо – если так произойдет, то получится, что у харьковчан украли право прямого выбора мэра. Конституционное право выбора мэра – право громады, а у нас 84 депутата могут кулуарно выбрать секретаря, и он вступит в должность и.о. городского головы. То есть харьковчане его не выбирали.Но с другой стороны, очень важно провести первую сессию и принять бюджет на следующий год. Надеюсь, что сессия будет проведена, и на жизни харьковчан, на выделении денег на местные бюджетные программы ситуация никак не скажется.– Да, алгоритм такой же. Депутаты должны собраться на первую сессию, вступить в полномочия, выбрать секретаря. И очень важно, чтобы они успели до конца года принять бюджет, потому что все ОТГ – на прямых отношениях с госбюджетом, им теперь напрямую выделяются деньги. У них в рамках децентрализации больше ответственности перед местной громадой по распоряжению финансами, им нужно успеть все это сделать и вдумчиво принять бюджет.Что касается областного совета, то к нему сейчас будет приковано большое внимание. Непонятно, какая там образуется, как вы говорите, коалиция. По закону в областных советах коалиции нет – это понятие относится только к Верховной Раде. Но все равно нужно большинство, которое должно давать 61 голос и принимать решения.– Это было дно в истории Харьковского областного совета, девальвация коммуникации губернатора – такого еще не было.Посмотрим, кто будет новым главой областной администрации. В любом случае взаимодействие между областной администрацией и облсоветом должно быть.– К сожалению, по закону это абсолютно не связанные процессы, потому что государственную вертикаль – руководителей областных, районных администраций – у нас назначает президент. И если бы во главе угла были не субъективные политические факторы... Давайте, грубо говоря, отмотаем ситуацию на год назад. Если бы президент сделал ставку на действующую тогда областную власть, которая вела системную работу, имела команду в районах...– Да, межфракционное объединение, которое вне всех этих идеологических вещей – приоритетом которого определено развитие региона.Даже если мыслить категориями «слуг народа». Если бы они сделали ставку не на нового, объективно слабого губернатора, а оставили Юлию Светличную, то получили бы сейчас совсем другой результат на выборах.