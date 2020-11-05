Вредными или плохими жирами принято упрощенно называть все насыщенные и трансненасыщенные жиры. Избыточное употребление вредных жиров вызывает множество заболеваний, самые существенные из которых — диабет, ожирение, некоторые формы рака, сердечно-сосудистые заболевания.

В отличие от трансжиров, насыщенные жиры широко распространены в природе и даже полезны в ограниченных дозах (это все животные жиры, включая молочный).Насыщенные жиры в основном представлены продуктами животного происхождения. Это молочный жир, максимальная концентрация которого достигается в сливочном масле, свиной жир, имеющийся в сале, свинине, бараний жир и т. п. Блюда, приготовленные с добавлением этих продуктов (колбасы и сосиски, выпечка, кондитерские изделия и десерты), также содержат в себе насыщенные жиры.Трансжиры по большей части являются продуктом пищевых технологий, а именно: частичной гидрогенизации. При помощи этого метода осуществляют перевод жидких растительных масел в твердые маргарины. Транс-формы жиров организм не усваивает. Многочисленные исследования показали, что трансжиры катастрофически негативно влияют на липидный обмен. Их потребление настолько вредно для здоровья, что ВОЗ ввела ограничения – не более 1% от энергетической ценности суточного рациона.Трансжиры в небольшой концентрации содержатся в тех же продуктах, что и насыщенные, а также во всех жареных продуктах. Однако наиболее высока доля (до 50%) трансжиров в маргаринах и кулинарных жирах, где на этикетке имеются слова «частично гидрогенизированный», «частично сатурированный».Чтобы исключить вредное, необходимо для начала подобрать ему правильную полезную замену. Таким образом, полезно будет заменить:– бутербродное сливочное масло — на спред с нулевым содержанием трансжиров и холестерина и сбалансированным содержанием жирных кислот или на оливковое масло;– сливочное масло и любой кулинарный жир для жарки — на рафинированное растительное масло;– сливки, молоко — на обезжиренное и соевое молоко или соевые сливки.– жирные сорта мяса и птицы — на диетические сорта, рыбу, тофу, соевое мясо;– кондитерские изделия, выпечку — на свежие фрукты;– мясные колбасы, сосиски, полуфабрикаты – на соответствующие вегетарианские колбасные изделия и полуфабрикаты на основе соевого и пшеничного белка.Вместо жарки используйте варку, обработку паром, гриль, запекание, открытый огонь. Постарайтесь максимально сократить посещение фастфуда, а в ресторанах и кафе выбирайте нежареные блюда, особенно избегая блюд с формулировкой «в панировке», «с хрустящей корочкой».