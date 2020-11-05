Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа или ОРВИ.

По его словам, у этих болезней есть общие симптомы, однако протекают они по-разному.— Классически мы все знаем и помним, что в случае гриппа вся ситуация и вся картина развивается очень быстро. Тяжелые и самые яркие симптомы мы видим в первый день. Это — высоченная температура — до 39−40 градусов. Это миалгия (мышечная боль), боль и ломота во всем теле. И это не столько боль в горле, сколько сухой кашель. Но все эти симптомы очень яркие, мощные в первый, второй, третий день. И уже у нормального здорового человека до пятого-шестого дня мы видим, как симптомы уменьшаются, — отметил врач.Дубровский сказал, что в случае коронавируса происходит все наоборот: болезнь, когда болеют средне-трудно, разгоняется постепенно. В первый день может не быть вообще никаких симптомов, только слабость и ломота в теле. На второй-третий день может быть температура 37,1−37,2. А уже высокая температура и тяжелые проявления — в конце первой недели болезни.Он подчеркнул: грипп не лечится так, как лечится коронавирус. В случае COVID-19 запрещены те препараты, которые применяются для лечения гриппа, а в случае гриппа запрещены те препараты, применяемые для лечения коронавируса.— Но у нас есть хорошая новость. У нас есть время. Первые четыре-пять суток лечение симптоматическое: запрещенные гормоны, антибактериальные препараты, любые иммуностимуляторы, противовирусные. Поэтому, если мы успеваем за эти первые четыре-пять дней поставить правильный диагноз, то, когда наступит этот пяти-шестой день от гриппа человек уже или выздоровеет, либо постепенно нам понятно, с чем именно мы имеем дело. В случае коронавируса мы уже начинаем включать арсенал тех средств, которые для лечения COVID-19 в протоколе прописаны, — добавил Дубровский.