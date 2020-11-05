По состоянию на 5 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 29 651 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 40 330 случаев заболевания COVID-19, 32 005 человек находятся под медицинским наблюдением, 7 764 пациента выздоровели, 561 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 430 467 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 7 924 человека умерли, 184 782 - выздоровели.