Три недели минуло со старта отопительного сезона. Тепло в многоэтажки Харькова должны были подать до конца октября. На дворе ноябрь, а жители разных районов города до сих пор мерзнут в своих квартирах. Не придется ли ждать горячих батарей до Нового года?

График подачи тепла в дома харьковчан, который был опубликован на сайте ХТС, не дает конкретных сроков – указывает лишь очередность подключения. Все дома, которые разделены на пять очередей, должны подключить максимум за 15 дней, то есть до конца октября. Однако жалобы харьковчан свидетельствуют о том, что график сорван.На дворе уже ноябрь, а жители Павлова Поля, Алексеевки, поселка Жуковского, Новых Домов, Салтовки и частично центра по-прежнему сетуют на холод в квартирах.Виктория проживает в шестнадцатиэтажке на Юбилейном проспекте, 40. По ее словам, тепло в доме «типа появилось» вечером 30 октября.– Тепло подали чуть ли не в девять часов вечера. Но топят только по два-три часа в сутки – в основном ночью, да и то, можно сказать «типа топят». Ночью батареи теплые, а днем – просто ледяные. Хотя в прошлые годы все было хорошо, в батареях у нас был кипяток, я не могла дотронуться, а сейчас просто издевательство, – рассказывает она.Женщина неоднократно звонила в диспетчерскую службу 15-62. В ответ – «заявка принята, ждите».– Что ждите, кого ждите? Говорят, посмотрим до 3 ноября (почему до 3 ноября, непонятно), а потом будем исправлять ошибки. Какие ошибки они собрались исправлять? – не сдерживает эмоций Виктория. – Соседка каждый день заявки оставляет. В тепловые сети звонила, реакции – ноль.На Новых домах не затопили даже в пятиэтажках.– Живу в пятиэтажке на улице Рыбалко, 37. Уже 3 ноября, а у нас тепла нет. Такого еще никогда не было. В пятиэтажки тепло всегда в первую очередь подавали, – говорит Инна. – Дома очень холодно. Спим одетыми под двумя одеялами. Днем, пока двигаешься, еще терпимо, но только сядешь – холод до костей пробирает. Кстати, в соседних домах – на ул. Рыбалко, 39 и других – тоже тепло еще не дали.Мерзнут и жители Алексеевки. Жильцов двенадцатиэтажки на пр. Людвига Свободы, 31 не спасает от холода даже обогреватель.– Тепла нет. Мерзнем – в трех свитерах, в двух штанах и с обогревателем, который поднимает температуру в комнате всего лишь на один градус, – рассказывает Дмитрий. – Сейчас у нас в квартире 14 градусов. Это первый раз за все время – даже в 1990-е годы такого не было. Всегда в октябре тепло включали.Жильцы неоднократно звонили на 15-62, но там говорят, что дом уже подключен к теплу.– Я ходил на распределительную станцию, которая увеличивает давление и раздает тепло по домам. Там сказали, что дом подключен, просто задвижки на доме никто не открыл. Мол, обращайтесь в центральный офис теплосетей, – продолжает Дмитрий. – Но если понимают, что задвижки закрыты, почему не прийти и не открыть их? Почему нужно держать жильцов в холоде и гонять по всевозможным инстанциям?По данным на 27 октября, которые озвучил первый заместитель городского головы Андрей Руденко, отопление появилось в 75% домов харьковчан. Вопрос же, сколько домов с теплом на сегодняшний деньи когда в квартирах всех харьковчан потеплеют батареи – остается без ответа. В пресс-службе ХТС говорят, что всю информацию о неподключенном количестве домов передают в горсовет. В пресс-службе горсовета пока молчат.Кстати, узнать график подключения или отключения отопления по тому или иному адресу в Харькове можно с помощью чат-бота Kharkiv1562 (@Kharkiv1562Bot). Для этого нужно для начала зайти в пункт «Настройки» и выбрать «Мои адреса». После этого – добавить один или несколько адресов, информацию по которым требуется получить. Далее необходимо нажать на кнопку «Даты подключения отопления». Чат-бот отображает дату подключения этого адреса к централизованному отоплению и информацию о плановых и аварийных работах.Напомним, в 2019 году отопительный сезон в Харькове начался с опозданием. В конце ноября еще не все дома были подключены к отоплению. Харьковчане жаловались на сгнившие трубы и отпадающие из-за сырости обои. А в 2018 году отопления в некоторых домах не было до конца декабря.