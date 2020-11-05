Верховная Рада в четверг, 5 ноября, взяла за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.

"За" проголосовали 275 парламентариев.- Комитетом предлагается учесть полностью или частично 1276 поправок и отклонить 1175 поправок... Комитет рекомендует ВРУ принять за основу и в целом подготовленное комитетом постановление относительно выводов и предложений к законопроекту. С принятием указанного постановления законопроект о Госбюджете на 2021 год будет считаться принятым в первом чтении, - сказал заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин.Парламентарии поддержали проект постановления, а следовательно - приняли в первом чтении бюджет на 2021 год.Комитет рекомендует правительству при подготовке ко второму чтению увеличить расходы на отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также на реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.Доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн."Увеличить доходы общего фонда проекта государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - указано в проекте постановления.В бюджетном комитете ранее рассказали, что доходы предлагается увеличить на 20, 2 млрд гривен. При этом в Счетной палате отметили, что нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд гривен.Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.