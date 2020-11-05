Харьковские полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого. Тело нашли в минувшее воскресенье, 1 ноября, около шести часов утра.

По адресу выезжали руководство ГУ Нацполиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела, использовалась передвижная криминалистическая лаборатория, работала служебная собака, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с погибшим находилось оружие – специальное устройство для стрельбы резиновыми пулями. Полицейские установили личность погибшего, им оказался 37-летний харьковчанин. Оружие было зарегистрировано на него.По словам врио заместителя начальника Киевского отдела полиции Михаила Цапа, предварительно установлено, что между 37-летним харьковчанином и компанией мужчин в ресторане возникла ссора, и он открыл стрельбу из пистолета по посетителям. В результате началась драка.– В ходе конфликта погибший получил два колото-резаных ранения правого и левого бедра и от кровопотери скончался на месте, – отметил Михаил Цап. – В настоящее время принимаются меры по установлению очевидцев и свидетелей происшествия, также задержания лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.