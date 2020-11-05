Говорят, сегодня уже действуют электронные больничные листы. Что это такое? Как он оформляется? А бумажный документ не надо получать? Наталья Максимовна

Как разъясняет Юридический портал Украины бесплатной правовой помощи, для получения электронного больничного необходимо обратиться к своему семейному врачу, который установит диагноз, назначит лечение и дистанционно откроет листок нетрудоспособности (документ подлежит удостоверению при помощи ЭЦП).Срок действия е-больничного устанавливается автоматически и больному не нужно повторно посещать доктора для его закрытия. В случае необходимости продления больничного период болезни также определяется системой в полностью автоматическом режиме, в зависимости от заболевания. Таким образом, больные знают срок окончания своих больничных еще в период их открытия, однако срок временной нетрудоспособности может быть продлен путем оформления нового документа.Порядок оформления электронного больничного:– данные о болезни вносятся в Единый реестр листов нетрудоспособности по номеру ИНН;– каждому гражданину, который зарегистрирован в Едином реестре листов нетрудоспособности (ЕРЛН) и получил e-больничный, присваивается номер;– лист нетрудоспособности считается открытым с момента регистрации данных о болезни в реестре больничных;– о выдаче больничного можно узнать в электронном кабинете застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;– сообщение о получении работником e-больничного отправляется в электронный кабинет работодателя автоматически.Электронный лист нетрудоспособности позволяет предприятию создавать заявки для Фонда социального страхования (ФСС), чтобы срок пребывания на больничном оплачивался в размере средней заработной платы сотрудника и был засчитан в его страховой стаж.После открытия больничного пациент имеет право получить бумажное подтверждение о регистрации листа временной нетрудоспособности в ЕРЛН. Также информирование пациента о дате выдачи e-больничного и его закрытии может происходить при помощи СМС-сообщения.Реестр электронных больничных работает на технической базе портала Пенсионного фонда Украины и предназначен для выдачи и учета цифровых листков нетрудоспособности граждан. В меню «Мои листки нетрудоспособности» личного кабинета пациент может получить следующую информацию о своем больничном: номер записи в реестре; дата открытия и закрытия e-больничного; причина временной утраты трудоспособности.Работодатель в лице уполномоченного лица предприятия имеет доступ к таким сведениям о работнике, находящемся на больничном: причина болезни; номер и срок действия листа нетрудоспособности; наименование, код ЕГРПОУ и адрес медучреждения, которое оформило больничный лист.