У главврача Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты Ирины Пироговой подтвердили коронавирус.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова."Ирина Пирогова, главврач "чернобыльской", заболела COVID-19. Желаю ей скорейшего выздоровления. Много месяцев эта больница является опорной для приема пациентов с COVID-19", - написала в своем Facebook Попова.Волонтер сообщила, что у главврача пока легкая симптоматика, она ушла на самоизоляцию и продолжает работать из дома.Напомним, "чернобыльскую" больницу включили в перечень опорных в Харьковской области для приема пациентов с коронавирусом. Однако ее пациенты выступали с протестами против такого решения.