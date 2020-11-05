С 8.00 до 20.00 5 ноября в Индустриальном районе Харькова ремонтируют участки тепломагистрали ТМ-31. В этом время в домах и зданиях отключено отопление.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети".По проспекту Александровскому, 103/41-105 ремонтируют участок тепломагистрали ТМ-31. Отопление отключено в 60 жилых домах, одной школе и трех детских заведениях, ограниченных проспектом Индустриальным, улицами Ф. Крала, 12 Апреля и Таджикской.По проспекту Архитектора Алешина, 19 ремонтируют участок тепломагистрали ТМ-31. Теплоснабжение прекращено в 51 жилом доме и одной школе, ограниченными проспектом Ар. Алешина, Александровским, улицами Косарева, Фр. Крала и проспектом Индустриальным.