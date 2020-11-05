Правительство разрешило направить деньги из Фонда борьбы с коронавирусом на производство украинских сериалов. Соответствующий проект постановления Кабмин принял 28 октября.

Это позволит более эффективно использовать сто миллионов гривен, выделенных на создание общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса, сообщает пресс-служба Минкульта.Деньги должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.– Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность использования денег не только для покрытия затрат на производство телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов, – пояснили в министерстве.