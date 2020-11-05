Здравствуй, ZOOM! Харьковские школы, в понедельник гостеприимно распахнувшие двери после каникул для всех учащихся, со вторника ушли на дистанционку. Почему передумал горсовет?

Семь пятниц на неделе. Вопреки решению государственной и региональной КТЭБ о переводе учеников средней школы после каникул на дистанционное обучение, в Харькове детвора в понедельник снова села за парты. Правоохранители решили обратиться в городской совет касательно работы школ в условиях действующей красной карантинной зоны, но уже к вечеру понедельника городская власть передумала и решила ввести в школах Харькова дистанционный режим обучения.– С 3 ноября во всех классах общеобразовательных учреждений города Харькова, кроме начальной школы, вводится дистанционный режим обучения, – сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко на заседании горсовета.По ее словам, ученики 1–4 классов учатся как обычно, а остальные школьники — дистанционно. Выход же школьников на занятия 2 ноября в мєрии объяснили необходимостью проведения организационных мероприятий.– Закончились осенние каникулы и учебные учреждения возобновили занятия. 2 ноября большинство детей были в школе. Необходимо было провести медосмотры, провести беседы с детьми по будущему дистанционному обучению, внести соответствующие коррективы в расписание. С 3 ноября начальная школа учится в стационарном режиме, а старшая – в дистанционном. В работе детских садов ничего не изменилось, – отметила Ольга Деменко.В музыкальных школах и школах эстетического воспитания обучение проводится только индивидуально, групповые занятия отменены.Кстати, до начала заседания горсовета начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской полиции Валерий Сокуренко все же разъяснил чиновникам требования комиссии по работе школ на период действия карантина в условиях красной зоны. После принятия соответствующего решения он сообщил, что «полиция не будет туда вмешиваться».Перед каникулами из 4880 классов в Харькове дистанционно учились 104 класса. Всего в городе 135 тысяч школьников. По данным горсовета, количество учащихся, заболевших коронавирусом, с начала учебного года не превышает 1%.