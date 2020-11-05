Моя дочка недавно родила. А что происходит с «Пакетами малыша»? То говорят, что эту помощь выдают деньгами, то будто в укомплектованном виде – мы совсем запутались. Мы бы, честно говоря, лучше взяли деньгами и сами выбрали вещи для малютки. Потому что люди жалуются, в «пакете» их качество оставляет желать лучшего. Вера

Как разъяснили в Минсоцполитики, родители получат выбор: приобрести «пакет малыша» в натуральной форме или самостоятельно выбрать необходимые товары.В рамках реализации пилотного проекта монетизации единовременного пособия «Пакет малыша» введена интернет-платформа, где в первую очередь отечественным производителям предоставлена возможность разместить детские товары и «Пакет малыша» в натуральной форме. Интернет-платформа позволит родителям легко выбрать необходимые товары или уже укомплектованный «Пакет малыша».необходимо обратиться в отделение Приватбанка для открытия счета и получить специальную социальную карту. Далее они подают в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения заявление вместе с необходимыми документами, а именно: копией свидетельства о рождении ребенка; копией идентификационного номера; для детей, родившихся в 2020 году в роддоме — справку из роддома о неполучении «Пакета малыша».Если заявление подает иностранец или человек без гражданства — необходима копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине / удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите. Если заявление подают опекуны, понадобится копия решения об установлении опеки, а для патронируемых воспитателей — копия решения об устройстве ребенка в семью.Родители или другие уполномоченные имеют право обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Заявление и пакет документов можно подавать в электронном виде.На банковскую карточку должны поступить пять тысяч гривен. После начисления выплат родители могут использовать предназначенную денежную компенсацию в безналичной форме на приобретение товаров для ребенка. Однако делать покупки можно только в заведениях торговли, которые присоединятся к публичному договору о реализации пилотного проекта монетизации.По состоянию на 17 сентября 2020 года Приватбанком выданы социальные карточки для выплат единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» 25,6 тысячи родителей новорожденных. В системе социальной защиты населения зарегистрировано 13,8 тысячи заявлений на получение денежной компенсации, из них включены в выплаты 10 тысяч человек.