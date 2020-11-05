Врач-инфекционист Татьяна Логинова рассказала, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине происходит из-за легкомысленного отношения к инфекции.

В эфире телеканала Украина 24 она заявила, что сами врачи на эту ситуацию повлиять не могут.— Мы видим, что маски — ниже носа, люди заходят в транспорт без маски, а потом начинают ее судорожно искать. Это все приводит к тому, что вирус безудержно размножается, и сами врачи повлиять на эту ситуацию не могут. Все зависит от сознательности граждан, — отметила медик.Она призвала работодателей произвести рассредоточение по времени, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт.— Например, часть работников приходит на 8:00, часть — на 8:30 и так далее. Таким образом мы в несколько раз снизим поток людей, которые пользуются транспортом, — сказала Логинова.По ее словам, 10 тысяч больных коронавирусом в день — это уже слишком большое число для системы здравоохранения Украины.— Это уже тяжело, с большим трудом уже выдерживает система, это уже много, — отметила Логингова.В Украине растет заболеваемость COVID-19. По состоянию на 5 ноября в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных исходов — 7924.- За минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд — 9850 заболевших.- Рекорды заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Киеве (983), а также в Запорожской (523), Донецкой (506), Ивано-Франковской (474) и Киевской (411) областях.- Также большое число новых случаев обнаружили в Харьковской (771), Хмельницкой (550) и Одесской (506) областях.