В нашем девятиэтажном доме надумали создать ОСМД. Скажите, а какие права у его членов? Может ли ОСМД распоряжаться придомовой территорией? Могу ли я, допустим, построить на ней гараж? И не потребуется ли согласие ОСМД на сдачу квартиры в аренду? Николай

Согласно разъяснениям Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, согласно ст. 6 ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», а также ст. 14 ЗУ «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» члены ОСМД имеют право:– избирать и быть избранными в органы правления;– получать данные о деятельности ОСМД (в том числе финансовой);– участвовать в управлении ОСМД (в рамках законодательства и устава объединения);– знакомиться с протоколами общих собраний и листами опроса;– требовать от уставных органов защиты своих прав и соблюдения правил добрососедства;– беспрепятственно пользоваться общим имуществом дома (с учетом законных ограничений);– получать информацию о состоянии дома, условиях его содержания и эксплуатации, затратах на содержание общего имущества и поступлениях, полученных от его использования.Порядок реализации прав совладельцев определяется законом и не должен нарушать права других собственников. Споры между членами ОСМД решаются по соглашению сторон или в суде.Что касается придомовой территории, то переданная на баланс объединения, она может быть благоустроена по усмотрению ОСМД в зависимости от его потребностей. При этом значительные изменения, как то: строительство гаражей, автостоянок, установка киосков или вспомогательных сооружений – должны быть согласованы с местными органами государственной исполнительной власти.Требуется ли согласие ОСМД на сдачу квартиры в аренду? Владельцы квартир или нежилых помещений в доме, в котором создано ОСМД, имеют право распоряжаться собственным имуществом на свое усмотрение (продавать, сдавать в аренду и т.д.) без согласия объединения. При этом на собственника возложена обязанность проинформировать покупателя или арендатора о том, что данное помещение является составляющей частью дома, в котором создано ОСМД, ознакомить с уставом объединения, его правами и обязанностями.