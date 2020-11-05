Женщина вызвала пострадавшему скорую, позвонила в полицию, а также сняла преступление на видео.

5 ноября, на улице Роганской, во время ссоры 38-летний злоумышленник ранил 39-летнего мужчину ножом в грудную клетку.За считанные часы сотрудники Индустриального отдела полиции разыскали мужчину, похожего по приметам, в котором заявительница узнала нападавшего. Также полицейским удалось найти орудие преступления.Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.