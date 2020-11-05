Руководитель псевдо-центра реабилитации и его подчиненный подозреваются в незаконном лишении свободы, совершенного в отношении двух или более лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий.

В ходе расследования правоохранители установили, что на территории Харьковской области под эгидой религиозной общины функционировал центр платной реабилитации для алко- и наркозависимых. При этом медицинские лицензии и специальное оборудование отсутствовало.Во время прохождения так называемой «реабилитации» людей принудительно удерживали в помещении. Их ограничивали в праве свободного передвижения и лишали права общения с близкими и родственниками. Кроме того, руководство центра забирало личные вещи пострадавших: денежные средства, документы, мобильные телефоны и лекарства."К удерживаемым лицам применялись средства психического и психологического воздействия: при попытке прекратить покинуть помещение им наносили телесные повреждения", - рассказали в областной прокуратуре.Во время проведения санкционированных обысков освобождено семь человек, которые сейчас признаны потерпевшими в уголовном производстве.Если вина мужчин будет доказана в суде, их ждет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.